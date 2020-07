Napoli, sfida con il Sassuolo in attesa di Osimhen Al San Paolo la terzultima giornata di campionato con gli azzurri che ospitano i neroverdi

Subito l'occasione del riscatto. Alle 21.45 sarà Napoli-Sassuolo al San Paolo con Aureliano di Bologna a dirigere il match di Fuorigrotta. Fernando Llorente salta anche la sfida con gli emiliani, riposo per Mario Rui, in vista dei molteplici impegni. Così il Napoli, nella nota dei convocati, ha sottolineato l'assenza del portoghese. Si guarda alla sfida di Champions League contro il Barcellona. Il campionato va onorato e Gattuso ritrova Milik. Il polacco tornerà al centro dell'attacco dopo l'esperimento Lozano da falso nueve che non ha sortito gli effetti sperati. Al fianco di Milik ci saranno Callejon e Insigne. Lobotka mediano con Zielinski e Fabian Ruiz. Per la porta ballottaggio Meret-Ospina, con il colombiano che ha lavorato in palestra nelle ultime sedute. Hysaj e Di Lorenzo saranno i terzini di una difesa completata da Koulibaly e Manolas al centro.

Mercato - Manca solo l'annuncio per il primo tassello della nuova stagione. Victor Osimhen è ormai un calciatore del Napoli. Superata l'impasse con il nuovo agente del nigeriano, D'Avila. La dirigenza partenopea punta anche a Jeremie Boga, che stasera non sarà della partita al San Paolo. L'esterno offensivo del Sassuolo piace al Napoli, ma sarà una trattativa più lunga, da vivere nelle prossime settimane con l'obiettivo primario delle cessioni in casa azzurra.