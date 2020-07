Napoli, con l'Inter esame verso la Champions Milik appare destinato alla cessione. Osimhen sarà la prima pedina del nuovo registro

Le reti di Hysaj e Allan per il 2-0 finale, ma con tanti brividi per gli azzurri perchè è l'intervento record del VAR a certificare il risultato e la vittoria del Napoli. Ben quattro gol annullati agli ospiti dall'assistenza arbitrale nel match del San Paolo, che consente il riscatto al gruppo di Rino Gattuso dopo il ko di Parma: la spinta garantita sull'out dall'esterno albanese per il vantaggio all'8', la chiusura dei giochi nei secondi finali da parte del centrocampista brasiliano, che va a segno con il Sassuolo come accaduto anche in casa dei neroverdi, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

È già vigilia di campionato, del penultimo atto in Serie A dopo il verdetto del nono Scudetto consecutivo per la Juventus. Il Napoli sarà di scena a San Siro contro l'Inter. Azzurri al settimo posto e con l'obiettivo di chiudere nel migliore dei modi in campionato. Inter a 180 minuti dal termine seconda in classifica, ma con lo sguardo rivolto all'Europa League, come quello del Napoli alla Champions. Si punta a non fare brutte figure, ma inevitabilmente sarà un esame probante per calibrare gli undici verso qualcosa di prezioso e ancora in palio per le due squadre. Arek Milik dovrebbe essere nuovamente titolare. Ultime gare da azzurro per il polacco, destinato alla cessione, nell'attesa di Victor Osimhen, prima pedina per il futuro partenopeo quando si cambierà registro.