Napoli, "test" con l'Inter. Karnezis nell'operazione Osimhen Il portiere greco sarà inserito nella trattativa che porta il nigeriano in azzurro

Cinquanta milioni più Orestis Karnezis per arrivare a Victor Osimhen. Il presidente del Lille, Gerard Lopez, non ha usato giri di parole. Il nigeriano ha deciso e sarà del Napoli per le prossime stagioni. La durata tocca definirla con il nuovo agente dell'attaccante, William D'Avila. Nuovo incontro in queste ore tra il procuratore e il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Il contratto sarà di cinque anni. Primi dodici mesi da 3,5 milioni, in crescendo e con i bonus. Un'operazione non di poco conto nella fase post covid, ma per certi versi garantita dal valore del Decreto Crescita. Dentro Osimhen, fuori Arek Milik. Il polacco sarà di nuovo titolare, al centro dell'attacco dell'undici che sfiderà l'Inter alle 21.45 a San Siro.

Milik appare destinato alla cessione. Il punto di rottura si conferma sul mancato rinnovo nei mesi scorsi. Ospina tra i pali con Maksimovic e Koulibaly centrali e Di Lorenzo e Mario Rui esterni. Dopo l'ottimo match con il Sassuolo, solo panchina per Hysaj. A centrocampo torna Diego Demme con Fabian Ruiz e Zielinski confermati. In attacco, con Milik, ci saranno Callejon e Insigne. Obiettivi minimi se non la miglior posizione in classifica per le due squadre a 180 minuti dal termine. Obiettivo Champions nella testa del Napoli, prospettiva Europa League per i nerazzurri nel big match del Meazza.