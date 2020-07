Tennis, a Todi torneo dalle grandi firme Nel tabellone anche il napoletano Giustino, con lui sei top 100

Agosto sarà il mese del grande tennis non solo con la ripresa internazionale ma anche in Italia. Dal 15 al 23 agosto sono in programma gli “Internazionali Città di Todi”, torneo Challenge con un parterre degno di un torneo ATP.

Molti tennisti non voleranno in America per la stagione sul cemento per non rischiare di perdere gli appuntamenti di settembre sulla terra rossa con i torneo di Madrid, Roma e il Rolland Garros di Parigi. Questo ha permesso ad alcuni tornei di avere tabelloni degni di tornei di categoria superiore. A Todi ci sarà anche il napoletano Lorenzo Giustino, numero 153 della classifica ATP, che dovrà sfidare grandi avversari.

Saranno ben sei i top 100 iscritti. Tra loro il veterano azzurro Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Gianluca Mager e l’argentino Federico Del Bonis. Potrebbero esserci anche Cecchinato, il portoghese Pedro Sousa e Paolo Lorenzi.