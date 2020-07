Barcellona-Napoli, ADL: "Si giochi altrove". La UEFA replica Da Nyon la conferma del Camp Nou con la situazione monitorata costantemente

In Spagna e particolarmente in Catalogna cresce il numero di contagi di Covid-19. Si avvicina la sfida del Camp Nou, in programma sabato 8 agosto, tra il Barcellona e il Napoli e nelle ultime ore aumenta la tensione. "Si giochi altrove", tuona Aurelio De Laurentiis al termine dell'assemblea di Lega Serie A. Dai quarti in poi, per le due competizioni continentali, la UEFA ha deciso di rimodulare il format. No al doppio confronto andata e ritorno, ma un sistema Final Eight: gare secche in campo neutro (il Portogallo per la Champions, la Germania per l'Europa League) con tabellone tennistico e sfide da dentro o fuori.

"Se hanno deciso così per i quarti e gli altri turni, perché non giocare lì anche il ritorno degli ottavi di Champions": si domanda ADL, che è stato molto diretto nel commento richiamando l'attenzione dei vertici della UEFA. Nyon è già in contatto con le autorità spagnole e catalane. Da tempo c'è un piano B, ovvero quello del campo neutro, ma l'obiettivo resta giocare al Camp Nou con la situazione in Catalogna monitorata costantemente.

De Laurentiis ha, inoltre, confermato l'operazione Osimhen. L'attaccante vestirà di azzurro nei prossimi cinque anni e il suo tweet, classico per l'ufficialità dei colpi importanti, arriverà tra qualche giorno. Il presidente chiede l'accelerazione alla Lega sui calendari, sulla riapertura degli stadi e sul protocollo rifilando una stoccata anche al comitato tecnico scientifico.