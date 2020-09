Napoli, Osimhen in rampa di lancio. Al San Paolo mille tifosi Il nigeriano è pronto a partire tra i titolari e per ora lo stadio riapre per pochi intimi

Napoli - Genoa, in programma domenica, con calcio d'inizio alle 15, valida per la seconda giornata di Serie A, coinciderà con il ritorno dei tifosi al “San Paolo”. Nel catino abitualmente ribollente di passione ed amore per gli azzurri, non ci sarà, però, la consueta cornice di pubblico. L'atmosfera resterà surreale. Ai tempi del Coronavirus, sugli spalti ci saranno solo mille invitati come sancito in seguito all'ok del Governo e dall'ordinanza della Regione Campania: porte aperte per sponsor e VIP, con buona pace per la palpabile insoddisfazione del presidente De Laurentiis, che si augura, dalla sfida del prossimo 17 ottobre, contro l'Atalanta, di poter mettere in vendita il 25 per cento dei biglietti. In tal senso è iniziato il pressing per le istituzioni, a cui è stata palesata la volontà di predisporre tutte le misure necessarie alla salvaguardia ed alla tutela della salute con la conseguente richiesta di compiere i passi necessari per l'incremento del numero degli spettatori. Si vedrà. Intanto, tornando alla stretta attualità, Osimhen è pronto a giocare la sua prima partita da titolare. Stavolta, a subentrare a gara in corso dovrebbe essere Mertens. Gattuso non appare, infatti, intenzionato a forzare la mano per quanto riguarda il cambio di modulo, almeno non prima di aver rodato alla perfezione i sincronismi a testato, gradualmente, la tenuta, in termini di equilibrio, del 4-2-3-1. Per il momento, avanti tutta con il 4-3-3.