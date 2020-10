Juve Stabia, Orlando su Instagram: "Sono positivo al Covid-19" L'esterno d'attacco ha rassicurato i tifosi rispetto alle sue condizioni di salute

“Pochi giorni fa ho conosciuto l'esito del mio tampone e, purtroppo, sono risultato positivo al Covid-19. Volevo rassicurare tutti, sto bene. Presto tornerò in campo.” Così l'esterno d'attacco Francesco Orlando, prestato dalla Salernitana alla Juve Stabia lo scorso 30 settembre, attraverso il suo profilo Instagram. Sui social pioggia di messaggi di incoraggiamento al calciatore, che dovrà ora osservare i canonici 14 giorni di quarantena e potrà rientrare in gruppo in seguito a due tamponi negativi consecutivi. Domani, alle 18,30, le vespe sfiranno il Catania al "Massimino" nel primo turno infrasettimanale del girone C di Serie C.