Palermo - Turris, la probabile formazione dei corallini La squadra è partita in mattinata alla volta della Sicilia dove ha sostenuto la rifinitura

La Turris ha raggiunto in mattinata la Sicilia in vista della gara infrasettimanale di campionato in programma domani, alle 15, al “Barbera”, contro il Palermo, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C. la seduta di rifinitura è stata effettuata al Centro Universitario Sportivo “Cus Palermo”. Sono 22 i convocati dal tecnico Fabiano. Indisponibili Alma, D'Alessandro e Persano. Il nuovo ciclo di tamponi cui si è sottoposto il “gruppo squadra”, prima della partenza per la trasferta, non ha evidenziato nessuna positività al Covid-19.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D'Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico.

Turris (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio,Loreto; R. Fabiano, Signorelli, Franco; Romano; Giannone, Pandolfi. All. Fabiano. A disp.: Lonoce, Barone, D'Ignazio, Lame, Lorenzini, Brandi, Da Dalt, Marchese, Tascone, Longo, Sandomenico. All.: F. Fabiano.