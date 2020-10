Teramo - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Diciannove i convocati da Padalino. Cinque indisponibili per il match al "Bonolis"

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina, il tecnico della Juve Stabia, Pasquale Padalino, ha diramato l'elenco dei convocati. Sono 19 i calciatori convocati per la trasferta di domani a Teramo, con calcio d'inizio alle 15, valida per la settima giornata del girone C di Serie C. Non prenderanno parte al match del “Bonolis” gli indisponibili Bentivegna, Cernigoi, Golfo, Lia e Russo.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Bubas, Orlando, Romero.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Allievi, Troest, Rizzo,;Vallocchia, Berardocco, Bovo; Mastalli, Romero, Fantacci. A disp.: Maresca, Lazzari, Codromaz, Mulè, Volpicelli, Scaccabarozzi, Bubas, Orlando. All.: Padalino.