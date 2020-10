Turris - Paganese, caso Covid: slitta il calcio d'inizio La gara si giocherà, inoltre, a porte chiuse. La probabile formazione dei corallini

La Turris ha reso noto che l'ultima serie di tamponi, a cui è stato sottoposto nella giornata di venerdì il "gruppo squadra", ha evidenziato un caso di positività asintomatica al Covid-19. La società ed il proprio staff sanitario stanno ottemperando a tutti gli obblighi del caso previsti dalla normativa e dai protocolli federali vigenti. Nelle more dell'esito del secondo ciclo rapido di tamponi cui si sottoporrà, nella mattinata di domani, il "gruppo squadra", è stato accordato, dalla Lega Pro, lo slittamento alle ore 20,30 della gara casalinga con la Paganese, inizialmente in programma alle 17,30, valida per la settima giornata del girone C di Serie C. Inoltre, all’esito dell’aggiornamento odierno tenutosi direttamente allo stadio “Liguori”, da parte del GOS, non sono state superate tutte le criticità emerse già nella prima seduta tenutasi nella giornata di venerdì. La gara si giocherà, dunque, a porte chiuse.

La probabile formazione.

Turris (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio,Loreto; R. Fabiano, Signorelli, Franco; Romano; Giannone, Longo. A dIsp,: Lonoce, Barone, D'Ignazio, Lame, Lorenzini, Da Dalt, Marchese, Tascone, Sandomenico, Pandolfi, Persano. All.: F. Fabiano.