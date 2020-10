Juve Stabia - Bisceglie, la probabile formazione dei gialloblù Sei assenti e venti calciatori a disposizione del tecnico Padalino

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 20 calciatori convocati per il match Juve Stabia - Bisceglie, valido per l'ottava giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con inizio alle ore 20,30, allo stadio “Menti”. Indisponibili Bentivegna, Cernigoi, Golfo, Lia, Maresca e Russo.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Lazzari, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Bubas, Orlando, Romero.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei, Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo, Vallocchia, Bovo, Mastalli, Orlando, Romero, Bubas. A disp.: Lazzari, Mulè, Codromaz, Oliva, Berardocco, Volpicelli, Scaccabarozzi, Guarracino, Fantacci. All.: Padalino.