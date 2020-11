Napoli, festa rovinata per Gattuso. Il Sassuolo vince 2-0 Nel giorno dell'accordo per il rinnovo, gol di Locatelli, su rigore, e Lopez nel recupero

Al “San Paolo”, il Napoli è stato battuto con il finale di 2-0 dal Sassuolo. Gli emiliani, decimati in attacco, hanno portato a casa l'intera posta in palio grazie a un calcio di rigore trasformato da Locatelli, all'58', e a un gol di Lopez al 95'. Festa rovinata per Gattuso, che ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto, sino al 2023, sulla base di due milioni netti a stagione e nessuna penale da pagare nel caso in cui optasse per liberarsi, anzitempo, dal vincolo.

Napoli - Sassuolo 0-2, il tabellino.

Marcatori: st 13' Locatelli (rig.), 50' Lopez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (25' st Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (22' st Zielinski), Mertens (25' st Elmas), Lozano (19' st Petagna); Osimhen. A disp.: Meret, Continii, Rrhamani, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam, Lobotka, Demme. All.: Gattuso.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (43' st Marlon), Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur (36' st Kyriakopoulos), Traorè (34' st Defrel), Boga (36' st Obiang); Raspadori (43' st Bourabia). A disp.: Pegolo, Turati, Vitale; Peluso, Piccinini, Steau. All.: De Zerbi.

Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia. Assistenti: Di Iorio della sezione di Vco e Scatragli della sezione di Arezzo. Quarto ufficiale: Pezzuto della sezione di Lecce. VAR: Forneau della sezione di Roma 1. AVAR: Mondin della sezione di Treviso.

Note: Al 46' st il VAR annulla un gol a Manolas per fuorigioco. Ammoniti: Manolas, Ospina ; Locatelli, Bourabia. Recupero: pt 1', st 6'.