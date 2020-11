Bari - Juve Stabia, slitta l'orario del calcio d'inizio La decisione in seguito a un caso positivo al Covid nel "gruppo squadra" gialloblù

La Juve Stabia ha comunicato che dalla serie di tamponi a cui è stato sottoposto il "gruppo squadra", nella giornata di ieri, è emersa una positività al Covid-19. Il tesserato è già in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni vigenti. La Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale comunicando il dato rilevato alle autorità sanitarie competenti. Questa mattina la società gialloblà ha sottoposto tutto il "gruppo squadra" a un nuovo ciclo di tamponi, che ha dato esito negativo. Il match con il Bari, in programma domani, valido per la nona giornata del girone C di Serie C, è stato posticipato alle 17,30 rispetto all'iniziale orario delle 15.