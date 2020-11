Il Napoli passa a Bologna, Osimhen firma il blitz al Dall'Ara Decisiva la rete dell'attaccante al 23' del primo tempo. Azzurri terzi

Al 23' il cross di Hirving Lozano per il colpo di testa di Victor Osimhen: il Napoli firma il vantaggio con l'attaccante nigeriano e strappa tre punti preziosi al "Renato Dall'Ara": finale di 1-0. Gli azzurri passano a Bologna e costruiscono il riscatto pieno tra Italia ed Europa dopo la vittoria di Rijeka. In avvio di ripresa, con la video-assistenza, è stato annullata la rete di Kalidou Koulibaly per un tocco irregolare da parte di Osimhen. Terzo posto in classifica per il Napoli: 14 punti per la squadra partenopea con la Roma, in attesa dell'udienza sul caso Juventus-Napoli, sul ko per 3-0 a tavolino e il -1 in classifica, deciso dal giudice sportivo per la gara non giocata a Torino.

Il tabellino.

Bologna-Napoli 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil (70' Vignato); Schouten, Dominguez (62' Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp. Arnofoli, Baldursson, Calabresi, da Costa, Khailoti, Michael, Pagliuca, Paz, Rabbi, Ruffo Luci. All. Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (75' Politano), Mertens (76' Zielinski), Insigne (83' Elmas); Osimhen (83' Petagna). A disp. Contini, Demme, Lobotka, Maksimovic, Meret, Rrahmani. All. Gattuso.

Arbitro: Pasqua

Assistenti: Peretti, Vecchi

Quarto uomo: Ros

VAR: Abisso (AVAR: Passeri)