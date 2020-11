Turris - Juve Stabia, la probabile formazione dei corallini Ventitré calciatori a disposizione del tecnico Fabiano, pronto a puntare sul 3-4-1-2

Mandata in archivio la seduta di rifinitura sostenuta allo stadio "Liguori", il tecnico Fabiano ha diramato l’elenco dei convocati per Turris - Juve Stabia, in programma domani, alle 17,30, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. Ancora indisponibili Sandomenico, Signorelli e Persano, non convocati al pari di D'Alessando, Giordano e Salazaro.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Marchese, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi.

Turris (3-4-1-2): Abagnale; Di Nunzio, Rainone, Lorenzini; Esempio, Franco, Tascone, Da Dalt; Giannone; Longo, Pandolfi. A disp. Lonoce, Barone, Esposito, Marchese, D'Ignazio, Loreto, D'Oriano, Lame, Fabiano, Alma, Romano. All.: Fabiano.