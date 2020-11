Juve Stabia - Viterbese, la probabile formazione delle vespe Venti calciatori a disposizione di Padalino. Cinque indisponibili e uno squalificato

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina dalla Juve Stabia, il tecnico Pasquale Padalino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida casalinga con la Viterbese, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Sono 20 i calciatori a disposizione per la sfida in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, presso lo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Indisponibili Cernigoi, Golfo, Russo, Troest e Volpicelli. Fuori anche Allievi, squalificato.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei.

Difensori: Codromaz, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo.



Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia.



Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Orlando, Romero.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Lia, Rizzo; Scaccabarozzi, Bovo, Mastalli; Fantacci, Bentivegna, Bubas. A disp: Lazzari, Mulè, Oliva, Maresca, Guarracino, Oliva, Vallocchia, Orlando, Romero. All.: Padalino.