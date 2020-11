Juve Stabia - Paganese 1-1, il tabellino Serie C, girone C. Romero e Mendicino mettono le loro firme sul derby del "Menti"

Juve Stabia - Paganese 1-1, il tabellino

Marcatori: pt 12’ Romero, 38’ Mendicino.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Allievi, Rizzo (34' st Mulè); Mastalli (34' st Ripa), Berardocco, Scaccabarozzi (26' st Valloccgia); Bentivegna (1' st Golfo), Romero, Orlando (26' st Bubas). A disp.: Lazzari, Russo, Lia, Bovo, Guarracino, Volpicelli, Oliva. All.: Padalino.

Paganese (3-5-2): Campani; Cigagna, Schiavino, Sirignano (49’ st Perazzolo); Carotenuto (26’ st Mattia), Onescu, Gaeta, Scarpa, Squillace; Diop, Mendicino (31’ st Guadagni). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Bramati, Di Palma, Costagliola, Criscuolo, Cesaretti, Curci. All.: Erra.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Matera della sezione e Cleopazzo della sezione di Lecce. Quarto ufficiale: Angelucci della sezione di Foligno.

Note: Espulsi: al 37’ st Gaeta per somma di ammonizione e l’amministratore unico della Paganese, Filippo Raiola, per proteste. Ammoniti: Garattoni, Campani, Berardocco, Diop, Carotenuto, Scaccabarozzi, Guadagni. Angoli: 5-5. Recupero: pt 0’, st 5’. Gara a porte chiuse. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.