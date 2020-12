Catanzaro - Turris, la probabile formazione dei corallini Recuperato Signorelli, che giocherà titolare. Forfait dell'ultim'ora in attacco

Questa mattina, allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, la Turris ha sostenuto la seduta di rifinitura alla vigilia di Catanzaro - Turris, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, con calcio d'inizio fissato alle 15. Sono 24 i calciatori, convocati dal tecnico Francesco Fabiano, partiti per il ritiro pre-gara in Calabria. Ritorna Signorelli, bloccato, invece, all’ultimo momento da una forma di fascite plantare al piede destro l’attaccante esterno Sandomenico, che non è stato aggregato al gruppo al pari degli indisponibili D’Alessandro e Persano e dei giovani Giordano e Salazaro.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi.

La probabile formazione.

Turris (3-5-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Signorelli, Romano, Tascone, Esempio; Giannone, Pandolfi. A disposizione: Lonoce, Barone, D’Ignazio, D’Oriano, Lame, Loreto, Brandi, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Alma, Longo. All.: F. Fabiano.