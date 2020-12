Volley, serie A3: Gis Ottaviano travolta al Palaveliero Nel recupero di campionato Grottazzolina ha sbrigato al pratica in tre veloci set

Recupero di campionato amaro per la Gis Falù Ottaviano che al Palaveliero è stata superata nettamente dalla Videx Grottazzolina. Match mai in discussione con gli ospiti avanti fin dalle prime battute. Il primo set è volato via troppo velocemente ed è terminato 25 a 11 lanciando un chiaro segnale sull’evoluzione della partita. Nel secondo i campani hanno provato ad opporre maggiore resistenza alzando le percentuali in ricezione ma l’avversario era di un’altra categoria. Grottazzolina si è imposta per 25 a 17 e ha chiuso i giochi nel terzo parziale vincendo 25 a 20. Tre set veloci tra due squadre che hanno chiaramente obiettivi diversi in un campionato come quello di serie A3.