Turris - Teramo, la probabile formazione dei corallini Sono 26 i calciatori a disposizione del tecnico Francesco Fabiano. Cinque indisponibili

Al termine della seduta di rifinitura sostenuta questo pomeriggio allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, il tecnico della Turris, Francesco Fabiano, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara con il Teramo, in programma domani con calcio d'inizio alle 17,30, valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Out il portiere Lonoce, operato in settimana di appendicectomia, ed il difensore Esempio, squalificato; non convocato l’indisponibile Persano. Rientrano D’Alessandro e Sandomenico.

L'elenco dei 26 convocati.

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Giordano, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Salazaro, Sandomenico.

La probabile formazione.

Turris (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; R. Fabiano, Romano, Tascone, Da Dalt; Giannone; Longo, Pandolfi. A disp.: Barone, Marchese, Brandi, D'Ignazio, Loreto, Signorelli, D'Oriano, Esposito, Lame, Franco, Sandomenico, Alma. All.: F. Fabiano.