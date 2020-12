Ternana - Turris, la probabile formazione dei corallini In tre fuori dall'elenco dei convocati. Torna a disposizione Persano, arruolato Lonoce

Al termine della seduta di rifinitura, presso lo stadio “Liguori” di Torre del Greco, il tecnico Francesco Fabiano ha diramato l'elenco dei convocati in vista di Ternana - Turris, in programma domani, alle 15, allo stadio “Liberati”. Sono 25 i calciatori che hanno raggiunto il ritiro pre-gara in Umbria in vista della gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Torna disponibile l'attaccante Persano mentre, seppur rientrato in gruppo, è ancora out il portiere Lonoce. Non fanno parte della lista D'Oriano, Giordano e Sandomenico.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D'Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano, Salazaro.

La probabile formazione.

Turris (3-5-2): Abagnale; Rainone, Esempio, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Romano, Tascone, D'Ignazio; Giannone, Pandolfi. A disp.: Barone, D'Alessandro, Di Nunzio, Lame, Loreto, Brandi, R. Fabiano, Marchese, Signorelli, Alma, Longo, Persano. All.: F. Fabiano.