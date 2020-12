La solita Turris da applausi, sfiorato il blitz a Terni: 2-2 Eurogol su punizione di Falletti, doppietta di Pandolfi. Il pari umbro nel finale con un rigore

Al “Liberati” è ancora super Turris. Nella gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C, i corallini vanno sotto per effetto di un capolavoro su punizione di Falletti (12'), ma piazzano un uno-due micidiale con Pandolfi, a cavallo tra il 20' e il 26'. Il bomber, a quota 6 centri stagionali, è sempre più lanciato verso un prosieguo di carriera in categorie superiori. Deve sudare le proverbiali sette camicie la capolista per pareggiare i conti, ancora con Falletti, su calcio di rigore, al 75', per fallo di Abagnale su Vantaggiato, ma si la striscia di vittorie consecutive si ferma a quota 12.

Il tabellino.

Ternana - Turris 2-2

Marcatori: pt 12’ Falletti, 20’ e 26’ Pandolfi; 30’ st Falletti (rig.).

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Laverone (15’ st Damian), Boben, Russo, Salzano; Palumbo (15’ st Bergamelli), Proietti; Partipilo (15’ st Vantaggiato), Falletti, Furlan (44’ st Defendi); Raicevic (24’ st Peralta). A disp.: Vitali, Ferrante, Torromino, Ndir, Onesti, Paghera, Diakité. All.: Lucarelli.

Turris (3-5-1-1): Abagnale; Lame, Rainone, Lorenzini; Da Dalt (42’ st Fabiano), Franco, Signorelli (33’ st Romano), Tascone (42’ st D’Alessandro), Esempio; Giannone (38’ st Alma); Pandolfi (33’ Persano). A disp.: Loreto, Longo, Marchese, Esposito, Brandi, D'Ignazio. All.: Fabiano.

Arbitro: Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Di Giacinto della sezione di Teramo e Basile della sezione di Chieti. Quarto ufficiale: Collu della sezione di Cagliari.

Note: Ammoniti: Boben, Signorelli, Tascone, Falletti, Peralta, Russo, Abagnale per gioco falloso. Angoli: 5-1. Recupero: pt 1’, st 5’.