Giugliano, Imbimbo è il nuovo allenatore L'ex vice di Novellino prende il posto di un altro ex dei biancoverdi

Il Giugliano (Serie D, girone G) ha reso noto che l'allenatore Roberto Carannante ha rassegnato le sue dimissioni. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata a un altro ex Avellino, stavolta non solo nelle vesti di calciatore, come lo è stato Carannante, ma di vice allenatore, al fianco di Walter Alfredo Novellino: Eduardo Imbimbo. Classe '68, ex centrocampista, ha militato tra le file biancoverdi, ma anche in quelle di Chieti ed Ebolitana. Ha allenato in Serie C il Matera, il Campobasso e il Martina Franca; in Serie D il Foligno. Ha iniziato la carriera da allenatore nei settori giovanili di Avellino e Salernitana.