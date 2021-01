Napoli, Mertens scalda i motori in vista della Juventus Continua la trattativa con il Marsiglia per Milik. Ecco la possibile chiave per la cessione

Napoli - Fiorentina è alle porte, ma la gara coi viola, in programma domani, alle 12,30, al “Maradona”, rischia di passare pericolosamente in secondo piano perché mercoledì prossimo, alle 21, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, ci sarà in palio la Supercoppa Italiana contro gli acerrimi rivali sportivi della Juventus. Inevitabile che tutto l'ambiente azzurro sia proiettato alla sfida con i bianconeri, ma il 3-0 rifilato dalla Lazio alla Roma, nel derby di ieri sera, rappresenta una ghiotta opportunità per accorciare in classifica sui giallorossi capitolini. Guai, allora, a guardare più avanti della prossima partita, ma i due appuntamenti andranno, inevitabilmente a intrecciarsi in relazione a specifiche dinamiche. Una di queste è inerente al recupero di Mertens, chiamato a dare il proprio contributo contro i toscani in una mezz'ora che rappresenterà il classico rodaggio in vista della supersfida con la Vecchia Signora. Fronte mercato è il momento della verità per Milik. Il Marsiglia non si spingerà oltre i 10 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante polacco, in scadenza col Napoli, che non vuole, ovviamente, perderlo a parametro zero la prossima estate. Il trasferimento si gioca sul filo dei bonus. Non è da escludere che, per Milik, la soluzione possa essere rappresentata dal rinnovo del contratto, con conseguente partenza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in modo da dilazionare il pagamento.