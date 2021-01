Basket, Napoli attende Rieti. Grassi: "Mi aspetto la vittoria" Serie A2 (girone rosso), il presidente azzurro: "Senza pubblico è tutto molto più strano"

Domani alle 18 sarà sfida al PalaBarbuto tra la Gevi Napoli e la Kienergia Rieti per la tredicesima giornata del girone rosso di Serie A2. Gli azzurri di coach Stefano Sacripanti puntano al riscatto dopo il ko di Forlì. "Con Rieti ci attende una sfida importante. - ha spiegato il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi - A Forlì abbiamo perso per episodi, giocando un’ottima partita, tra le più belle degli ultimi anni. Aspettiamo che i nostri giocatori americani riescano ad arrivare al massimo della forma, speriamo lo facciano nel momento importante della stagione. Con il loro apporto possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo ancora margini di miglioramento. Nonostante ciò abbiamo otto partite vinte e due perse, ed entrambe perse nei minuti finali. Siamo molto ottimisti per il prosieguo della stagione. Senza pubblico è tutto molto più strano, i giocatori avvertono l’assenza dei tifosi e si fa più difficile scendere in campo. Mi aspetto di vincere la partita di domani continuando a migliorare, cercando di aumentare lo stato di forma dei nostri giocatori".