Napoli Basket, ko all'overtime: Rieti vince 77-80 De Laurentiis e Stefanelli guidano gli ospiti al successo nel supplementare

Sconfitta al supplementare per la Gevi Napoli. Al PalaBarbuto vince la Kienergia Rieti con il risultato di 77-80 nella gara valida per la tredicesima giornata del girone rosso di Serie A2. Parziali di 24-15, 15-13, 17-23, 13-18 e 8-11. Napoli subisce la rimonta della NPC dopo il vantaggio al 20'. Rientro costante per la parità al 40' e la vittoria nell'overtime per gli ospiti, guidati da Quirino De Laurentiis e Francesco Stefanelli (tandem da 40 punti) per la squadra allenata da Alessandro Rossi. A Napoli non bastano i 26 punti di Jordan Parks. Secondo ko di fila per la Gevi.

Serie A2 - Girone Rosso

GeVi Napoli - Kienergia Rieti 77-80

Parziali: 24-15, 15-13, 17-23, 13-18, 8-11

Napoli: Parks 26 (6/11, 3/4), Monaldi 15 (3/4, 2/6), Mayo 8 (2/3, 0/5), Sandri 7 (2/3, 1/2), Zerini 6 (0/0, 2/4), Lombardi 6 (3/5, 0/3), Marini 5 (1/6, 1/4), Iannuzzi 2 (1/7, 0/0), Uglietti 2 (1/4, 0/2), Tolino, Klacar, Coralic. All. Sacripanti.

Rieti: De Laurentiis 20 (8/10, 1/1), Stefanelli 20 (4/7, 3/6), Pepper 15 (2/9, 2/7), Sanguinetti 12 (4/4, 0/2), Fumagalli 7 (2/5, 0/2), Taylor 5 (1/5, 1/1), Ponziani 1 (0/2, 0/0), Sperduto, Nonkovic, Fruscoloni. All. Rossi.