Napoli, un pranzo di ricarica. Ora la Juve nel mirino Mercoledì a Reggio Emilia la finale di Supercoppa: il primo di tre Juve-Napoli

Vittoria super e continuità firmata in campionato: 6-0 con la Fiorentina e il Napoli vola, aggancia la Roma al terzo posto della classifica con il +1 sulla Juventus, sconfitta a San Siro contro l'Inter. Gap di 6 punti (con una gara da recuperare) dalle prime (per il Milan appuntamento a Cagliari alle 20.45), ma ecco soprattutto la rimonta per la zona Champions, obiettivo primario, posto dagli azzurri sin dal ritiro di Castel Volturno. Per il Napoli ora c'è la Supercoppa, la finale con la Juventus, all'orizzonte: mercoledì sera, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, sarà supersfida con un trofeo in palio nel primo di tre confronti con i bianconeri nella seconda parte della stagione.

Una gara che può valere tantissimo anche negli equilibri e Lorenzo Insigne è sempre più leader. "La partita è cambiata sulla giocata di Lorenzo, quando siamo andati in gol. - ha spiegato Rino Gattuso nel post-gara - Ha fatto una grandissima giocata e lì la Fiorentina ha perso un po' di sicurezza". Prima di Napoli-Fiorentina, un pranzo tutti insieme ha probabilmente garantito risorse extra dal punto di vista mentale: "Ho visto 60 persone contente ed è stato utile. Speriamo di poterne fare ancora altre".