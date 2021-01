Tennis, Giustino vince il derby italiano a Istambul Al Challenger in Turchia il tennista napoletano ha battuto in due set l'altro azzurro Giannessi

A Instanbul nevica ma per fortuna si gioca indoor. Il torneo Challenger ha visto ai nastri di partenza molti degli atleti di ritorno da Doha, dove sono andate in scena le qualificazioni agli Australian Open, che non sono riusciti a conquistare il tanto ambito pass per il primo Slam dell’anno. Tra loro anche il napoletano Lorenzo Giustino che oggi ha fatto il suo esordio in tabellone nel derby tutto italiani contro Alessandro Giannessi.

La sfida tra i due azzurri è stata durissima con Giustino bravo a ricavare tanti punti dalla seconda di servizio. Nonostante le diverse palle break non concretizzate è riuscito comunque a vincere il match conquistando il primo set col punteggio di 7-5 e il secondo per 7-6 con il tie-break vinto ancora 7-5. Giustino ora attenderà il vincente del match tra Gomez e Hoang. Intanto nella prima giornata erano impegnati altri due azzurri come Paolo Lorenzi superato in due set da Kirkin e Musetti che ha battuto Petrovic per 6-4 7-6.