Sacripanti: "Con la Stella Azzurra l'intensità sarà decisiva" Il coach del Napoli Basket, reduce da due ko di fila, ha presentato la trasferta di Veroli

Via al girone di ritorno con l'anticipo della quattordicesima giornata di campionato. Giro di boa per il Napoli Basket che, domani alle 18, affronterà la Stella Azzurra Roma al PalaCoccia di Veroli. Nel confronto diretto si ripartirà dalla vittoria azzurra al PalaBarbuto con il finale di 73-54. Vietato fallire contro l'ultima in classifica per gli uomini di coach Stefano Sacripanti, reduci da due ko consecutivi contro Forlì e Rieti: "Dobbiamo assolutamente essere bravi a resettare l’ultima sconfitta con Rieti e riuscire a scendere in campo con grande energia e concentrazione. - ha spiegato il tecnico dei partenopei - Affrontiamo una partita insidiosa contro una squadra dalla grandissima fisicità e che sta migliorando gara dopo gara. Sarà una partita dura da affrontare con attenzione sperando di recuperare tutti gli infortunati per poter arrivare al meglio alla sfida con la Stella Azzurra Roma. Sarà importante mantenere l’alta l’intensità per tutti i quaranta minuti della gara perché le partite possono cambiare in qualunque momento".