GeVi Napoli, è ora di rialzarsi: assalto alla Stella Azzurra Prima giornata di ritorno nel girone rosso di Serie A2, obiettivo riscatto per i partenopei

Via al girone di ritorno in Serie A2. Alle 18 si giocherà Stella Azzurra - GeVi Napoli. Dopo le due sconfitte brucianti, sul filo di lana, contro Forlì e Rieti, gli azzurri sono ferocemente determinati a ritrovarsi e ripartono proprio dalla voglia di rivalsa in seguito alla battuta d'arresto, a margine di un tempo supplementare, contro i laziali, per approcciare il “giro di boa” del girone rosso con un successo. La vittoria permetterebbe di staccare, momentaneamente, Ferrara, impegnata domenica, alle 17, tra le mura amiche, contro l'Eurobasket Roma. All'andata fu una partita senza storia, terminata sul risultato di 73-54. Dall'altra parte del campo ci sarà il fanalino di coda del raggruppamento, ma è vietato abbassare la guardia contro un avversario che si sta rimodellando. In attesa di individuare il sostituto di Laster, tagliato, è stato ingaggiato l'ex Virtus Roma, Rullo. “Affrontiamo una partita insidiosa, contro una squadra dalla grandissima fisicità, che sta migliorando gara dopo gara. Sarà dura. Speriamo di recuperare tutti gli infortunati per poter arrivare al meglio alla sfida. Sarà importante mantenere alta l’intensità lungo i 40 minuti perché le partite possono cambiare in qualunque momento.” ha dichiarato coach Stefano Sacripanti alla vigilia del match.