Juventus - Napoli, le probabili formazioni Conto alla rovescia per la finale di Supercoppa Italiana al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia

Il gran giorno è arrivato. Ore 21, “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, Napoli - Juventus. La parola passa, finalmente, al campo. Dopo ruggini e tensioni, sentenze e ribaltoni, si gioca per la Supercoppa Italiana. Gli azzurri, reduci dal 6-0 sulla Fiorentina, sembrano arrivarci meglio, a prescindere dall'ultimo risultato. Ma Gattuso sa bene che abbassare la guardia confidando nelle difficoltà altrui è l'errore più grave che potrebbe essere commesso. A un gol da quota 100, capitan Insigne baratterebbe senza ombra di dubbio il record con la vittoria del trofeo. Fronte formazione, è emergenza in attacco con Petagna, non al top, in campo per fronteggiare l'emergenza e Mertens, che darà il suo contributo all'occorrenza, in panchina. Sponda bianconera, è palpabile la voglia di cancellare la sconfitta con l'Inter con quello che sarebbe la prima Coppa sulla bacheca di Pirlo allenatore. Cuadardo è guarito dal Covid ed ha raggiunto i suoi compagni di squadra. Potrebbe essere la formazione dal primo minuto. Dubbio modulo per la Vecchia Signora: 4-4-2 o 3-5-2.

Juventus – Napoli, le probabili formazioni.

“Mapei Stadium” (ore 21).

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Cuadrado, Ramsey, Rabiot, Fagioli, F. Ranocchia, Morata. All.: Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. A disp.: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Rrhamani, Elmas, Politano, Lobotka, Mertens, Llorente, Cioffi. All.: Gattuso.

Arbitro: Valeri della sezione di Roma2. Guardalinee: Bindoni della sezione di Venezia e Del Giovane della sezione di Albano Laziale. Quarto ufficiale: Mariani della sezione di Aprilia. VAR: Di Bello della sezione di Brindisi. AVAR: Paganessi della sezione di Bergamo.

Note: gara a porte chiuse in programma al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.