Napoli, riscatto servito: travolta (74-94) la Stella Azzurra I partenopei tornano al successo dopo due k.o. di fila e sono momentaneamente secondi in solitaria

Basket, Serie A2. Ritorno al successo dopo due sconfitte consecutive per la GeVi Napoli, che, nella prima giornata di ritorno del girone rosso, ha vinto in scioltezza, a Veroli, travolgendo la Stella Azzurra Roma con il finale di 74-94. I partenopei sono momentaneamente secondi in solitaria in attesa della sfida, in programma domenica prossima, alle 17, tra Ferrara ed Eurobasket Roma.