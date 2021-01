Juventus - Napoli, le formazioni ufficiali Le scelte di Pirlo e Gattuso per la finale di Supercoppa Italiana al "Mapei Stadium"

Scocca l'ora della finale di Supercoppa Italiana. Alle 21, al “Mapei Stadium”, il calcio d'inizio di Juventus – Napoli. Ecco le formazioni ufficiali. Il Napoli scende in campo con il rodato 4-2-3-1, disegnato così da Gattuso: Ospina tra i pali; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui in difesa; Bakayoko e Demme in mediana; Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle dell'unica punta Petagna. Si accomoda, dunque, in panchina, Mertens. La Juventus risponde con un atteggiamento tattico speculare. Pirlo ha scelto di mandare in campo Szczesny tra i pali; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo nel pacchetto arretrato; McKennie, Bentacur, Arthur e Chiesa a centrocampo; Kulusevski e Ronaldo in attacco. Arbitrerà l'incontro Valeri della sezione di Roma 2.