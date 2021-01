Le lacrime di Insigne e del Napoli, la Supercoppa è della Juve Al "Mapei Stadium" decidono Ronaldo e Morata, il capitano calcia fuori un rigore sull'1-0

La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Al "Mapei Stadium" accade tutto nella ripresa, dopo una gran parata di Szczesny, su colpo di testa di Lozano, nel primo tempo. Cristiano Ronaldo spedisce alle spalle di Ospina una palla vagante in area di rigore (64'), poi Mertens, subentrato, si guadagna un rigore subendo fallo da McKennie, ma Insigne lo fallisce incredibilmente calciando abbondantemente a lato. Ancora Szczesny cala la saracinesca su Mertens e, all'ultimo dei cinque minuti di recupero, Morata corona un contropiede con il Napoli totalmente proiettato in avanti, spingendo in rete a porta ormai vuota. In lacrime il capitano a fine partita così come gli azzurri. Chiellini alza il trofeo per i bianconeri.

Il tabellino.

Juventus - Napoli 2-0

Marcatori: st 19' Ronaldo, 45' Morata.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur (39' st Rabiot), Chiesa (1' st Bernardeschi); Kulusevski (39' st Morata), Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Fagioli, Ranocchia. All.: Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (39' st Politano); Bakayoko (22' st Elmas), Demme (40' st Llorente); Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna (27' st Mertens). A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Cioffi. All.: Gattuso.

Arbitro: Valeri della sezione di Roma2. Assistenti di linea: Bindoni della sezione di Venezia e Del Giovane della sezione di Albano Laziale. Quarto ufficiale: Mariani della sezione di Aprilia. VAR: Di Bello della sezione di Brindisi. AVAR: Paganessi della sezione di Bergamo.

Note: Al 35' st Insigne sbaglia un calcio di rigore (fuori). Ammoniti: Ronaldo, Zielinski. Recupero: pt 0', st 5'. Gara a porte chiuse giocata al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.