Napoli, Milik al Marsiglia fino al 2022 e obbligo di riscatto Trasferimento a titolo temporaneo: prima il polacco ha firmato il rinnovo con la società azzurra

"La SSC Napoli comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille". Nota della Società Sportiva Calcio Napoli per ufficializzare l'accordo con il Marsiglia e l'addio di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha raggiunto la Provenza nella giornata di ieri, ha sostenuto le visite mediche per l'ultimo passo alla finalizzazione dell'affare. Milik ha firmato con il Napoli il rinnovo contrattuale, che ha aperto alla soluzione del prestito fino al 2022, ma con l'obbligo del riscatto. Di fatto, si apre una nuova prospettiva per il nativo di Tychy. La punta ha commentato così l'approdo nell'OM: "I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM" ("Sono felice e orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell'Olympique de Marseille, uno dei club più prestigiosi d'Europa. Sono pronto per questa nuova avventura"). Scatto pubblicato sui canali ufficiali social per Milik, che saluta Napoli dopo 6 mesi da separato in casa.

Foto: pagina ufficiale Twitter Arkadiusz Milik