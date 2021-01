Basket, Serie A2: Napoli è già qualificata alla Coppa Italia Tortona per il girone verde, azzurri, Forlì e Ferrara per quello rosso. Sede da stabilire

Al giro di boa, al termine dell'ultima giornata del girone d'andata, nel formato classico dei campionati pre-covid, sarebbe stato stilato il tabellone della Coppa Italia. In Serie A2 si dovrà attendere lo sviluppo di tutti i recuperi dei match della prima parte della regular season per conoscere tutte le qualificate, ma intanto ci sono formazioni che hanno già conquistato aritmeticamente il pass per le Final Eight del trofeo tricolore. Napoli è tra queste: è già qualificata alla Coppa Italia per il margine sulle avversarie.

"Al termine delle gare del girone di andata, tenendo in considerazione il monte-gare ancora da disputare nell'ambito dello stesso girone e l'analisi, squadra per squadra, nei Gironi Verde e Rosso, Lega Nazionale Pallacanestro rende nota la situazione relativa alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 Old Wild West 2020/2021. Si qualificano le prime quattro squadre dei due gironi al termine della fase di andata.

Coppa Italia - Serie A2 (dal 2 al 4 aprile, in sede da stabilire)

Girone Verde

Già qualificata: Bertram Tortona (primo posto già acquisito)

Matematicamente escluse: Edilnol Biella, WithU Bergamo.

Tutte le squadre non citate hanno ancora possibilità di qualificazione.

"Le rimanenti gare valevoli per il girone di andata saranno disputate il 3 febbraio (Reale Mutua Torino-Tezenis Verona), il 17 febbraio (seconda giornata di andata), il 24 e 25 febbraio (quinta giornata di andata), il 3 marzo (Tezenis Verona-Orlandina Capo d'Orlando), il 4 marzo (BCC Treviglio-WithU Bergamo), il 10 ed 11 marzo (undicesima giornata di andata) ed il 24 marzo (Tezenis Verona-Agribertocchi Orzinuovi). Ancora da definire la data di Reale Mutua Torino-Orlandina Capo d'Orlando" - si legge nella nota della FIP. -

Girone Rosso

Già qualificate: Unieuro Forlì (primo posto già acquisito), Top Secret Ferrara, GeVi Napoli.

Matematicamente escluse: Kienergia Rieti, Lux Chieti, OraSì Ravenna, Benacquista Latina, Allianz Pazienza San Severo, Stella Azzurra Roma.

Tutte le squadre non citate hanno ancora possibilità di qualificazione.

Le rimanenti gare valevoli per il girone di andata saranno disputate il 17 febbraio (seconda giornata di andata), il 24 febbraio (quinta giornata di andata), ed il 10 ed 11 marzo (Unieuro Forlì-Tramec Cento, Givova Scafati-Atlante Roma). Vengono indicate solo le gare che vedono impegnate squadre che matematicamente possono ancora ottenere l'accesso alla Final Eight".