Napoli, Lozano: "Momento difficile, ne usciremo fuori insieme" L'attaccante messicano ha tracciato il punto dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana

Da oggetto misterioso a protagonista. Hirving Lozano è rinato grazie al 4-2-3-1 di Gattuso e alla fiducia che il tecnico ha riposto nei suoi confronti. Anche con l'aiuto delle sue giocate, il Napoli spera di smaltire rapidamente la delusione lasciata in eredità dalla finale di Supercoppa Italiana, persa lo scorso mercoledì, a Reggio Emilia, contro la Juventus: “Insigne? Naturalmente è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo sempre appoggiare i compagni e andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e, quindi, bisogna andare in campo e fare ciò che ci chiede il mister.” ha dichiarato l'attaccante messicano in collegamento con Radio Kiss Kiss. Poi, parole d'elogio per l'allenatore che lo ha rigenerato: “Gattuso mi ha dato l'opportunità di giocare e io l'ho sfruttata nel miglior modo, accumulando minuti e chance; cercando di dimostrare quanto valgo. L'importante è continuare a lavorare come sto facendo.” ha concluso Lozano. Domenica, alle 15, la trasferta al “Bentegodi” contro l'Hellas Verona, che è stata tra le vittime preferite di Milik nel corso della sua esperienza in Italia, per il momento giunta al capolinea. Il centravanti polacco è stato ufficialmente ceduto al Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto dopo aver rinnovato con gli azzurri. Operazione da 8 milioni di euro, più 5 di bonus, e 25 per cento sulla eventuale futura rivendita.