Milik, addio social al Napoli. Operazione rilancio a Verona Domani, alle 15, la sfida con l'Hellas in campionato: si riparte dopo la Supercoppa

Dopo il trionfo in Coppa Italia, il Napolì ripartì in campionato nel post-lockdown con la trasferta di Verona. Fu Arek Milik a sbloccare il risultato per il 2-0 ospite. L'attaccante polacco ha salutato i tifosi partenopei con un video social: il riassunto dal 2016 dell'avventura all'ombra del Vesuvio. Ora testa all'Olympique Marsiglia per Milik, di nuovo il Verona nel mirino dopo un evento tricolore per gli azzurri. In quel 2-0 ci fu anche il colpo del ko di Hirving Lozano, sempre più decisivo nelle dinamiche dell'undici di Rino Gattuso.

"El Chucky" non ha nascosto l'amarezza per la sconfitta in Supercoppa, ma non c'è alcun dubbio sul futuro con un gruppo solido e competitivo. Operazione rilancio per il Napoli, che ritrova Victor Osimhen. Il nigeriano si è negativizzato, torna a disposizione, ma appare destinato a un ulteriore giornata di stand-by. L'ex Lille dovrebbe rientrare nell'undici da presentare con lo Spezia nel quarto di finale di Coppa Italia, in programma giovedì alle 21 al "Maradona". Al Bentegodi, con Dries Mertens titolare: questa la prospettiva verso Verona.