Juve Stabia ko 4-2 a Monopoli. Padalino in bilico Avanti 2-0 dopo 9 minuti, le vespe travolte al "Veneziani". Silenzio stampa in casa gialloblù

Il Monopoli torna al successo dopo oltre un mese e inguaia Padalino. La Juve Stabia ha ordinato il silenzio stampa dopo la rocambolesca sconfitta dei gialloblù allo stadio “Veneziani”. Il tecnico è in bilico. Avanti 2-0 dopo nove minuti, le vespe sono state rimontate e travolte con il finale di 4-2. Parte fortissimo la Juve Stabia, avanti, al 5', con una girata a botta sicura di Orlando. Poi, fallo di Riggio sul neo-acquisto Borrelli. Berardocco è implacabile dagli undici metri. Al 9' è 0-2. La partita sembra in discesa, ma l'epilogo sarà amarissimo. Al 38', Starita approfitta di un errore di Tomei e accorcia le distanze con tanto di esultanza polemica rivolta alla tribuna. Si va al riposo sul risultato di 1-2. Si riparte e i pugliesi trovano subito il pareggio con Paolucci (46'), servito in area di rigore dallo scatenato Starita. La Juve Stabia prova a scuotersi e si mangia le mani. Al 55', palo di Berardocco direttamente su calcio di punizione. Il ribaltone arriva nel finale. All'85', Tazzer serve a rimorchio il subentrato Bunino, che non sbaglia firmando il 3-2. In pieno recupero, al minuto di gioco numero 95, Starita firma la doppietta personale calando il poker dopo aver saltato Tomei in uscita disperata.

Il tabellino.

Monopoli - Juve Stabia 4-2

Marcatori: pt 5' Orlando, 9' Berardocco (rig.), 38’ Starita; st 1' Paolucci, 40' Bunino, 50' Starita.

Monopoli (3-5-2): Satalino; Bizzotto (45' pt Mercadante), Nicoletti, Starita, Piccinni, Paolucci, Zambataro (1' st Jakimovski), Vassallo (43' st Arena 43’), Lombardo (1' st Tazzer), Soleri (23' st Bunino), Riggio. A disp.: Taliento, Mercadante, Arena, Steau, Fusco, Bunino, Alba, Currarino, Samele, Jakimovski Guiebre, Tazzer. All.: Scienza.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Lia (13' st Codromaz), Rizzo, Allievi, Troest; Scaccabarozzi, Berardocco, Fantacci (14' st Bovo); Borrelli (23' st Ripa), Cernigoi (22' st Romero), Orlando (30' st Golfo). A disp.: Lazzari, Russo, Romero, Mulè, Bovo, Guarracino, Ripa, Codromaz, Vallocchia, Golfo, Volpicelli. All.: Padalino.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Bianchini e D’Angelo della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Ammoniti: Starita, Fantacci, Nicoletti, Rizzo. Angoli: 6-2. Gara a porte chiuse.

Clicca qui per calendario, risultati e classifica del girone C di Serie C.