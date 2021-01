Subito Lozano, ma il Napoli sprofonda a Verona: azzurri ko 3-1 Nove secondi per il vantaggio, poi la debacle al "Bentegodi": partenopei sesti in classifica

Al Napoli bastano nove secondi per trovare il vantaggio: errore di Dimarco e Lozano va a segno. Al "Bentegodi", gli azzurri firmano subito il vantaggio e sembra nascere il riscatto dopo i rimpianti della Supercoppa. Ma il Verona resta lì e proprio con Dimarco trova il pari al 34'. È il gol che cambia l'inerzia del match e non basta l'intervallo.

Al 62', Barak firma il sorpasso scaligero (2-1) poco dopo l'ingresso di Mertens, che sostituisce Insigne. Non basta nemmeno l'atteggiamento ultra-offensivo (fuori Demme e Petagna, dentro Politano e il rientrante Osimhen). Al 79' Zaccagni realizza il 3-1 e determina il sesto ko del Napoli in campionato. I partenopei non trovano il rilancio e la continuità in Serie A. La squadra di Gattuso è solo sesta al giro di boa, a -2 dalla zona Champions.

Serie A - Diciannovesima Giornata

Verona-Napoli 3-1

Marcatori: 1' Lozano (N), 24' Dimarco (V), 62' Barak (V), 79' Zaccagni (V)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (76' Lovato), Dimarco (56' Magnani); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni (83' Bessa); Kalinic (56' Di Carmine). All. Juric. A disp. Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Cetin, Ceccherini, Danzi, Colley.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme (65' Politano), Bakayoko (83' Lobotka); Lozano, Zielinski (83' Elmas), Insigne (60' Mertens); Petagna (65' Osimhen). All. Gattuso. A disp. Ospina, Contini, Mario Rui, Llorente, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Magnani, Zaccagni (V); Demme, Di Lorenzo, Koulibaly (N).

Recupero: 2' pt e 4' st