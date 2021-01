Dilemma Napoli, il rinnovo di Gattuso non è più certo Spunta l'ex Benitez tra i rumors delle ultime ore: l'idea del ritorno o solo una suggestione

Il sesto ko in campionato e la posizione di Rino Gattuso, con il rinnovo tanto atteso, si inserisce nel dubbio stagionale. La sfida di Verona si era aperta nel migliore dei modi: con un lancio lungo, l'errore di Dimarco che ha aperto la strada per il vantaggio: Lozano abile a superare Silvestri e a regalare l'1-0. Nove secondi di ripartenza pura, di energia e di apparente continuità in campionato, ma il match del Bentegodi si è trasformato nell'ennesima occasione persa dal Napoli e dal gruppo di Rino Gattuso, al sesto ko in Serie A. Con una gara da recuperare, gli azzurri chiudono il girone d'andata senza occupare un posto utile per l'accesso alla Champions League, principale obiettivo della stagione.

Il recupero con la Juventus non è ancora presente nel calendario e il 6-0 con la Fiorentina sembra già lontano. C'ha pensato proprio Dimarco a cancellare l'errore iniziale per il pareggio. Poi, nella ripresa, il diagonale di Barak e il colpo di testa di Zaccagni, pista di mercato per il Napoli del futuro, hanno determinato l'errore azzurro. Il 3-1 finale riassume la prima parte di stagione degli uomini di Gattuso, sempre pronti allo step definitivo di crescita, mancato sul più bello.

Le 6 sconfitte in campionato rappresentano già un ostacolo nel cammino, che può essere limitato solo dall'accelerazione immediata e dal big match con risultato positivo allo Stadium. E spunta anche il nome di Rafa Benitez, che ha da poco lasciato la Cina e il Dalian. È la potenziale ombra delle ultime ore su Gattuso.