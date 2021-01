Juve Stabia - Casertana, la probabile formazione dei gialloblù Ventiré calciatori a disposizione del tecnico Padalino, all'ultima spiaggia. C'è Elizalde

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta pomeriggio, il tecnico Pasquale Padalino, all'ultima spiaggia, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per Juve Stabia - Casertana, valida per il recupero della diciassettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “Menti” di Castellamare di Stabia. Prima chiamata per il neo-acquisto Elizalde, che ha scelto la maglia numero 4. Non figurano nell'elenco Mastalli, Orlando e Rizzo.

L'elenco dei 23 convocati.



Portieri: Lazzari, Russo, Tomei.



Difensori: Allievi, Codromaz, Elizalde, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Troest.



Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.



Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Golfo, Ripa, Romero.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei, Garattoni, Troest, Codromaz, Allievi, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Fantacci, Romero, Golfo. A disp.: Lazzari, Russo, Elizalde, Lia, Mulè, Oliva, Bovo, Guarracino, Volpicelli, Borrelli, Cernigoi, Ripa. All.: Padalino.