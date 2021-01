Juve Stabia in crisi, Pavone in conferenza stampa Il direttore generale e sportivo si è soffermato sul futuro di Padalino e dello staff tecnico

Avanti con Padalino e lo staff tecnico, almeno per ora, fine del ritiro. Il neo-direttore generale e sportivo della Juve Stabia, Giuseppe Pavone, ha tracciato il punto sul delicato momento in casa gialloblù dopo la sconfitta casalinga (0-2) nel derbu con la Casertana: “Non possiamo imputare nulla alla squadra, che ha disputato una buona gara dimostrando carattere e voglia di fare risultato. Purtroppo, in questo periodo ci gira anche male, avremmo oggettivamente meritato il pareggio. Non è semplice fare a meno di uomini come Mastalli e Orlando, senza contare il forfait in extremis di un Lia, che sarebbe dovuto essere titolare, e l'infortunio occorso a Cernigoi. La squadra è apparsa compatta, siamo convinti che tutti assieme, anche grazie al lavoro dello staff tecnico, usciremo da questa situazione negativa. I tanti impegni ravvicinati non ci stanno di certi aiutando, avendo poco tempo sia per ricaricare le batterie fisiche, sia mentali, sia per cercare di recuperare gli assenti. Anche alla luce di quanto visto oggi, il ritiro può dirsi terminato con effetto immediato. Da domani dovremo remare ancor di più tutti dalla stessa parte, compattandoci e rialzando la testa già contro la Vibonese. Chiediamo solo un po' di pazienza, stiamo attraversando una frangente particolare.”