Poker Casertana, crisi Juve Stabia. Al "Menti" finisce 0-2 Turchetta e Castaldo a bersaglio sul finire dei tempi, Padalino appeso a un filo

Colpo della Casertana al “Menti” contro la Juve Stabia nel recupero della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. I falchetti vincono 2-0, centrano la quarta vittoria consecutiva e scalzano le vespe in zona playoff. Terza sconfitta di fila e successo che manca da cinque partite, il destino del tecnico dei gialloblù, Padalino, è appeso a un filo. Inizia bene la Juve Stabia. All'8', cross dalla destra di Garattoni, Cernigoi colpisce di testa, Avella si oppone con riflessi felini. Al quarto d'ora brutto infortunio per lo stesso Cernigoi. Dentro Romero. Un minuto più tardi la risposta della Casertana, affidata a Matese, che spara incredibilmente alto dopo una parata di Tomei su Cuppone. Poi ancora bene Avella, che si tuffa e prolunga in angolo una conclusione di Scaccabarozzi (22'). Al 39', Romeo si divora il gol del vantaggio con un colpo di testa centrale a due passi da Avella. Gol sbagliato, gol subito. Poco prima dell'intervallo, Turchetta scivola, si rialza, e disegna una pennellata superlativa con il destro (44'). Si va al riposo sul risultato di 0-1 con il secondo gol in campionato del neo-acquisto rossoblù. La partita scivola via, Castaldo sfiora prima la rete (67') e, dopo le prove generali, la trova su assist a rimorchio di Cuppone (92').

Il tabellino.

Juve Stabia - Casertana 0-2

Marcatori: pt 44' Turchetta; st 47' Castaldo.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni (32' st Guarracino), Troest, Allievi, Elizalde; Scaccabarozzi, Berardocci, Vallocchia; Fantacci (41' st Ripa); Borrelli, Cernigoi (15' pt Romero). A disp.: Lazzari, Russo, Elizalde, Romero, Bovo, Guarracino, Ripa, Codromaz, Golfo, Volpicelli, Oliva. All.: Padalino.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadzisomanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Icardi, Matese (17' st Polito), Santoro; Castaldo, Turchetta (45' st Grillo); Cuppone. A disp.: Dekic, Zivkovic, Setola, Varesanovic, De Lucia, Polito, Rillo. All.: Guidi.

Arbitro: Kumara della sezione di Verona. Assistenti: Buonocore della sezione di Marsala e Pragliola della sezione di Terni. Quarto ufficiale: Petrella della sezione di Viterbo.

Note: Ammoniti: Allievi, Scaccabarozzi, Avella, Santoro, Cuppone. Angoli: 16-3. Gara a porte chiuse.