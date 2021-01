Juve Stabia, restyling under: ecco un difensore Il club gialloblù è orientato a puntare sul minutaggio per la seconda parte di stagione

Al giro di punte tra Juve Stabia, Bari e Potenza ha partecipato anche un difensore. La Juve Stabia ha, infatti, raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Bari, a titolo definitivo, del classe '99 Giuseppe Esposito. Nato a Marano di Napoli, Esposito è cresciuto calcisticamente nel Napoli ed ha vestito anche la maglia della Fermana. Rivoluzione under per i gialloblù che puntano a monetizzare con il minutaggio con l'avvento di Giuseppe Pavone nelle vesti di direttore generale e sportivo.