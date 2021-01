Tennis, Giustino subito fuori al challenger di Antalya Il napoletano ha perso in tre set contro il ceco Kolar

Dopo l’eliminazione al secondo turno delle qualificazione agli Australian Open e il torneo ad Istanbul della scorsa settimana, prosegue il periodo negativo di Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano non è ancora al massimo della forma. E’ uno di quegli atleti che ha bisogno di giocare tanto e con continuità per esprimere il suo miglior tennis che per ora ancora non si è visto. Anche al Callenger di Antalya, purtroppo, la sua avventura non è durata molto.

Il forte atleta campano, attualmente numero 154 della classifica ATP di singolare, è stato battuto in tre set dal rappresentante della Repubblica Ceca Zdenek Kolar. Giustino ha perso il primo set 6-3 vincendo il secondo con lo stesso punteggio. Nel terzo aveva iniziato bene facendo il break nel sesto gioco salendo fino al 4-2. Poi però non è riuscito a tenere il servizio più importante del match e il tennista ceco si è rifatto sotto. Sul 5 a 5 Kolar ha strappato ancora una volta la battuta al napoletano chiudendo poi sul 7 a 5 ed eliminandolo dal torneo turco.