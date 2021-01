Napoli, Koulibaly: "Daremo tutto per Gattuso" Gelo tra De Laurentiis e il tecnico, il colosso senegalese parla a nome della squadra

Che il rapporto si sia incrinato è ormai di dominio pubblico. Quanto la frattura sia profonda lo si intuisce dai retroscena che emergono e vanno sommandosi. E, allora, non è da escludere che la distanza venutasi a ingenerare tra De Laurentiis e Gattuso possa essere ormai incolmabile, a prescindere dai prossimi risultati. Nel post-partita di Napoli - Spezia, dello scorso giovedì, il presidente è sceso negli spogliatoi per congratularsi con il tecnico. Non il suo, però, ma quello avversario: Vincenzo Italiano. Superfluo aggiungere altro alla vigilia della sfida casalinga (ore 18) con il Parma, se non la presa di posizione della squadra attraverso le parole di uno dei suoi senatori: Kalidou Koulibaly. “Il mister ci aiuta, ci spinge, lui pensa solo alla squadra e questo è la nostra forza per dare il 100 per cento. È un momento in cui vuole vedere i risultati di un anno di lavoro e noi dobbiamo dimostrare che diamo tutto per lui. Dobbiamo dimostrarlo ancora di più per lottare con i primi.” ha dichiarato il difensore senegalese a radio Kiss Kiss. E, allora, sotto coi ducali: “Sarà difficile, come sempre. Il Parma è in difficoltà e daranno tutto per fare punti, ma noi ne abbiamo bisogno di più e faremo di tutto. Servirà mentalità e cattiveria. Loro daranno il massimo per metterci in grande difficoltà.” ha concluso Koulibaly.