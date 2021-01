Riecco la Juve Stabia, 2-0 alla Vibonese e torna nei playoff Tutto nel primo tempo, gol di Berardocco su calcio di rigore e primo centro gialloblù di Borrelli

La Juve Stabia si riscatta e torna al successo dopo cinque turno e tre sconfitte di fila, rientrando in zona playoff. Vibonese battuta con il finale di 2-0. Succede tutto nel primo tempo. Sciacca spinge Esposito in area di rigore, causando un calcio di rigore trasformato dal cecchino Berardocco. Poi, Borreli firma il suo prima rete in gialloblù con un gran botta dai trenta metri. Eurogol. Mercoledì, alle 20,30, secondo turno casalingo consecutivo. Al “Menti” arriverà al Catania.

Il tabellino.

Juve Stabia - Vibonese 2-0

Marcatori: pt 32’ Berardocco (rig.), 42’ Borrelli.

Juve Stabia (3-5-2): Russo; Garattoni (43’ st Iannoni), Troest, Esposito, Mulè, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco (43’ st Bovo), Vallocchia; Fantacci (24’ st Mastalli), Borrelli (26’ st Ripa). A disp.: Tomei, Lazzari, Elizalde, Mastalli, Iannoni, Bovo, Guarracino, Ripa, Oliva. All.: Padalino.

Vibonese (3-5-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Bachini (7’ st Spina); Ciotti (25’ st Fomov), Tumbarello, Vitiello (25’ st Parigi), Laaribi; Rasi, Plescia, Berardi (Mancino 36’s.t.). A disp.: Mengoni, Spina, La Regione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Parigi, Riga, Mancino, Fomov. All.: Galfano.

Arbitro: Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Assistenti: Roberto Allocco della sezione di Bra e Marco Toce della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Domenico Leone della sezione di Barletta.

Note: Ammoniti: Troest, Bachini, Esposito, Plescia, Fantacci. Angoli: 3-6. Gara a porte chiuse.