Basket, Napoli supera l'Eurobasket Roma 80-60 Marini è il top-scorer con 18 punti. Per i partenopei sono cinque gli uomini in doppia cifra

Il Napoli Basket non sbaglia e piazza il tris in campionato. Nel match valido per la sedicesima giornata del girone rosso di Serie A2, gli azzurri firmano la terza vittoria consecutiva battendo l'Eurobasket Roma al PalaBarbuto con il finale di 80-60. Numeri importanti e di crescita per gli uomini di coach Stefano Sacripanti, che puntano alla promozione in Serie A. Parziali di 20-20, 22-12, 21-12 e 17-16: Napoli allunga nel secondo e nel terzo periodo con il +20 che si conferma, di fatto, nell'ultima frazione. Pierpaolo Marini è il miglior realizzatore per la Gevi con 18 punti. Per i partenopei sono cinque gli uomini in doppia cifra. L'EBK era priva di Jamal Olasewere.

Serie A2 - Girone Rosso

Sedicesima Giornata

Gevi Napoli - Atlante Eurobasket Roma 80-60

Parziali: 20-20, 22-12, 21-12, 17-16

Napoli: Aldi 1, Uglietti 12, Tolino, Monaldi 8, Klacar, Sandri, Lombardi 10, Zerini 3, Mayo, Parks 15, Iannuzzi 13, Marini 18.

EBK Roma: Magro 13, Romeo 4, Staffieri, Fanti 2, Cicchetti 10, Bucarelli 10, Gallinat 19, Bischetti, Cepic 2, Ludovic, Olasewere.