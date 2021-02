Napoli, rottura ADL-Gattuso. Domani la sfida con l'Atalanta Vigilia dell'andata della semifinale con gli orobici: primo atto al "Maradona"

Le ultime due conferenze post-partita hanno certificato quanto già carpito da rumors, tweet e movimenti. È rottura completa tra Rino Gattuso e la proprietà azzurra. Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato altri tecnici nel percorso altalenante del Napoli. È stata l'accusa di Gattuso al presidente e tra i nomi contattati spuntano anche ex. L'idea di guardare già al futuro, immediato o relativo alla prossima stagione, ha garantito delusione al tecnico, che ha esternato chiaramente la prospettiva: difficile immaginare una prosecuzione nel 2021/2022 di un rapporto che ha garantito al Napoli la Coppa Italia nel post-lockdown e una stagione con obiettivi ancora alla portata, la qualificazione alla Champions, il percorso in Europa League e ancora la Coppa Italia.

Domani sarà Napoli-Atalanta al "Maradona". Ripresa immediata a Castel Volturno con il saluto di Adam Ounas che, last-minute, ha salutato gli azzurri: prestito al Crotone per il jolly offensivo franco-algerino. Dal campo, il Napoli ripartirà dalla vittoria con il Parma, il 2-0 di un match sbloccato da Elijf Elmas. La serpentina del nord-macedone ha garantito il via a tre punti fondamentali nella corsa Champions dopo il ko di Verona. Elmas appare destinato a una nuova maglia da titolare con gli orobici per l'andata della semifinale di Coppa Italia.